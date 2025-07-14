Haber Tarihi: 14 Temmuz 2025 10:43 -
Güncelleme Tarihi:
14 Temmuz 2025 10:43
15 Temmuz Noterler Açık Mı, Çalışıyor Mu? 2025
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle birçok kamu kurumu ve özel işletme 15 Temmuz'da hizmet vermeyecektir. Peki, 15 Temmuz'da noterle açık mı, çalışıyor mu?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 8 yıl gerçekleşen darbe girişiminin ardından demokrasi ve millî birliğin önemini vurgulamak amacıyla resmi tatil ilan edildi.
15 TEMMUZ 2025 RESMİ TATİL Mİ?
2025 yılında Pazartesi gününe denk gelen 15 Temmuz günü resmi tatil olacak. Tüm resmi kurum ve kuruluşlar, kapalı olacak.
15 TEMMUZ'DA BORSA AÇIK MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul kapalı olacak.
15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.
15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?
15 Temmuz resmi tatil takviminde yer aldığı için noterler Pazartesi günü kapalı olacak.
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