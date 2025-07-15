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Beşiktaş'ta Embolo gerçeği!

Milan, Monaco'dan Breel Embolo ile ilgileniyor. İsviçreli futbolcu, transfer döneminde daha önce Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.

calendar 15 Temmuz 2025 16:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Embolo gerçeği!
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Milan, Monaco'dan Breel Embolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

İsviçreli futbolcuyu göndermeye sıcak bakan Monaco, bonservis bedeli olarak 15 milyon euro talep ediyor.

Romano'nun haberine göre, Beşiktaş da transfer döneminde daha önce 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendi. Beşiktaş, o dönem Embolo transferini 15 milyon euro bedelle tamamlamak üzereydi ancak İsviçreli futbolcu, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.


TAMMY ABRAHAM GELDİ

Transfer döneminde Ciro Immobile yerine birçok isimle ilgilenen Beşiktaş, santrfor hattını Roma'dan Tammy Abraham ile güçlendirmişti. Siyah-beyazlılar, Abraham sonrası Immobile ile de yollarını ayırmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Monaco'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Embolo, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Embolo'nun, Monaco ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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