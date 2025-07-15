Liverpool'dan Alexander Isak için rekor hamle!

Premier League şampiyonu Liverpool, Newcastle United'ın yıldız golcüsü Alexander Isak için kulüple doğrudan temas kurdu.





Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool İsveçli forvet için kulüp tarihinin en yüksek tekliflerinden birine hazırlanıyor.





Liverpool'un 25 yaşındaki yıldız için masaya ciddi bir rakam koyduğu belirtildi. Ancak Newcastle cephesi, Isak'ı satmak istemiyor ve oyuncuya yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.



ISAK OLMAZSA EKITIKE

İsak'ın transferi gerçekleşmezse, Liverpool'un rotasını Hugo Ekitike'ye çevirebileceği öne sürüldü. Genç forvet, Avrupa'nın birçok kulübünün radarında bulunuyor.



ISAK NEWCASTLE KARNESİ





Newcastle formasıyla 109 resmi maça çıkan Isak, 62 gol ve 11 asist ile takımına katkı sağladı.



