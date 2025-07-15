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Liverpool'dan Alexander Isak için rekor hamle!

Liverpool, Newcastle United'ın golcüsü Alexander Isak için kulüpler arası resmi temas kurdu. Kırmızılar, rekor bir teklif hazırlarken, Newcastle cephesi oyuncuyu satmak istemiyor. Transfer gerçekleşmezse hedef Hugo Ekitike.

calendar 15 Temmuz 2025 16:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'dan Alexander Isak için rekor hamle!
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Premier League şampiyonu Liverpool, Newcastle United'ın yıldız golcüsü Alexander Isak için kulüple doğrudan temas kurdu. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Liverpool İsveçli forvet için kulüp tarihinin en yüksek tekliflerinden birine hazırlanıyor.

Liverpool'un 25 yaşındaki yıldız için masaya ciddi bir rakam koyduğu belirtildi. Ancak Newcastle cephesi, Isak'ı satmak istemiyor ve oyuncuya yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

ISAK OLMAZSA EKITIKE



İsak'ın transferi gerçekleşmezse, Liverpool'un rotasını Hugo Ekitike'ye çevirebileceği öne sürüldü. Genç forvet, Avrupa'nın birçok kulübünün radarında bulunuyor.

ISAK NEWCASTLE KARNESİ

Newcastle formasıyla 109 resmi maça çıkan Isak, 62 gol ve 11 asist ile takımına katkı sağladı.

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