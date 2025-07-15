Eljif Elmas için 12 milyon euro!

Torino, geçen sezonun ikinci yarısında Leipzig'ten kiraladığı Eljif Elmas için harekete geçiyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Makedon futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Torino, Leipzig'in kapısını 12 milyon euro'luk bonservisle çalmaya hazırlanıyor.



Torino, 25 yaşındaki futbolcuyu geçen sezonun ikinci yarısında Leipzig'ten satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Eljif için 17 milyon euro'yu fazla bulan Torino, sözleşmede yer alan opsiyonu kullanmamıştı.



Torino forması altında 13 maçta süre bulan Eljif Elmas, 4 kez gol sevinci yaşadı.



