Fenerbahçe'de Jhon Duran kampa katılıyor

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, 16 Temmuz Çarşamba günü sarı-lacivertli ekibin kamp çalışmalarına katılıyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda kadroya dahil edilen 21 yaşındaki genç golcü, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampında başlayacak.
AL NASSR PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Aston Villa formasıyla Premier Lig'de etkili bir grafik çizen ve ardından Al Nassr'a transfer olan Jhon Duran, Al Nassr formasıyla 18 resmi maçta 12 kez fileleri havalandırdı.