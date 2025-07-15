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Fenerbahçe'de Jhon Duran kampa katılıyor

Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, Portekiz'deki kampa katılıyor. Genç golcü, Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanına çıkacak.

calendar 15 Temmuz 2025 13:22
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Jhon Duran kampa katılıyor
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Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı forvet Jhon Duran, 16 Temmuz Çarşamba günü sarı-lacivertli ekibin kamp çalışmalarına katılıyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda kadroya dahil edilen 21 yaşındaki genç golcü, yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampında başlayacak.

AL NASSR PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Aston Villa formasıyla Premier Lig'de etkili bir grafik çizen ve ardından Al Nassr'a transfer olan Jhon Duran, Al Nassr formasıyla 18 resmi maçta 12 kez fileleri havalandırdı.

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