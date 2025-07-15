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15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da düzenlendi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 34 ilden 120 sporcunun katılımıyla yapıldı.

calendar 15 Temmuz 2025 18:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da düzenlendi
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 34 ilden 120 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinden başlayan yarışta bisikletçiler, 60 kilometrelik etabı yaklaşık 2 saatte geçerek, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaştı.

Organizasyonda büyük erkeklerde Mustafa Tekin, büyük kadınlarda Reyhan Yakışır birinci oldu.


Yarışta dereceye girenler, Grand Yazıcı Club Termal Otel'in sahnesinde ödüllendirildi. Ödülleri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve protokol üyeleri verdi.

Yarışmada kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

Büyük Erkek:

1- Mustafa Tekin (Spor Toto Spor Kulübü)

2- Yunus Emre Yılmaz (Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Adem Can Ateş (Karya Muğla Spor Kulübü)

Büyük Kadın:

1- Reyhan Yakışır (AKUT Spor Kulübü)

2- Buse Yücel (Alanya Bisiklet Performans Spor)

3- Tuğba Can (Velo Aydın Spor Kulübü)

Master Erkek + 40:

1- Gökhan Uzuntaş (Mudanya Belediye Spor Kulübü)

2- Fatih Aydın (İstanbul Gençlik Spor Kulübü)

3- Özgür Çektir (Aydın İki Teker Bisiklet Spor Kulübü)

Master Erkek + 45:

1- Timur Nizam (Velo Bursa Spor Kulübü)

2- Oğuz Özçelik (İstanbul Gençlik Spor Kulübü)

3- Hüseyin Durgun (Nashira Spor Kulübü)

Master Erkek + 50:

1- Ataman Şekerci (Nashira Spor Kulübü)

2- Oktay Fırat (Kadans Bisiklet ve Triatlon Spor Kulübü)

3- Muharrem Fuat Başol (Kadans Bisiklet ve Triatlon Spor Kulübü)

Master Erkek + 55:

1- Osman Şirin (Yalova Bisiklet Yıldızları Spor Kulübü)

2- Adem Koçay (Velo Aydın Spor Kulübü)

3- Salih Bahadır Düner (Akut Spor Kulübü)

Master Erkek + 60:

1- İbrahim Kesman (Yalova Bisiklet Yıldızları Spor Kulübü)

2- Harun Ertuğrul (Yalova Bisiklet Yıldızları Spor Kulübü)

3- Ahmet Hidayet Akyürek (Yalova Bisiklet Yıldızları Spor Kulübü)

U17 Erkek:

1- Doruk Ada (Velo Aydın Spor Kulübü)

2- Mustafa Yorulmaz (Konya Taşkent Spor Kulübü)

3- Mert Eryılmaz (Antalya Spor Kulübü)

U19 Erkek:

1- Burak Kadir Yiğit (Velo Bursa Spor Kulübü)

2- Muhammed Umut Demirci (Koray Kimya Lüleburgaz Spor Kulübü)

3- Mustafa Demir (Konya Taşkent Spor Kulübü)

U19 Kadın:

1- Hatice Buse Ertekin (Pamukkale Atletik Spor Kulübü)

2- İrem Melekis (Ferdi)

3- Rabia Şimşir (Ferdi)

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