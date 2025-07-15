Acun Ilıcalı'dan Hull City'yi satacağı haberlerine yalanlama!

Acun Ilıcalı, Hull City'yi satacağı yönünde çıkan haberleri yalanladı.



İşte Acun Ilıcalı'nın açıklaması:



"Türkiye'de röportaj verdiğimizde, İngiltere'de başka çıkıyor. İngiltere'de röportaj verdiğimizde, Türkiye'de başka çıkıyor. Bu herhalde mesafenin uzaklığından olabilir. Saygı duyuyorum. Kulübü satacağım diye bir açıklamam hiç olmadı. Böyle bir soru soruldu, kulüpten de ilgi olması normal diye cevap verildi. Çünkü kadromuzun şu andaki değeri 50 milyon euro'nun üzerinde, geldiğimizde 20 milyon euro civarındaydı. Biraz daha yukarı çıkacak bu. Potansiyel olarak iki katına kadar çıkabileceğini düşünüyoruz. İlgi olması normal dedik. Türkiye'de satıyor daha cazip geliyor belki de. Ben bir kez daha cevaplamış olayım, kulübü satmak gibi bir düşüncem şu anda yok. Çok mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yıllar önce kulübü alacağımı da düşünmüyordum, şimdi satmayı da düşünmüyorum. Hayatta sürprizler oluyor ama şu anda kulübü satmak gibi bir düşüncem yok."