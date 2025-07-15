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Lisans KPSS ne zaman? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınav süreleri ve sonuç tarihleri
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2025 18:38 -
Güncelleme Tarihi:
15 Temmuz 2025 18:38
Lisans KPSS ne zaman? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınav süreleri ve sonuç tarihleri
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde gerçekleşiyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ile Alan Bilgisi uygulamaları eylül ayında olacak. Lisans düzeyi KPSS için başvuru dönemini kaçıran adaylar 23-24 Temmuz'da geç başvuru yapabilecek. Geç başvuru döneminde ise ücretler yüzde 50 artırımla ödeniyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak?
KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Alan Bilgisi testleri eylül ayında peş peşe uygulanacak. Adaylar alan bilgisi sınavına katılacakları alana göre verilen testleri çözecek. KPSS GK-GY sınavında 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. Alan bilgisindeki diğer testler ise 40'ar sorudan oluşacak. İşte, KPSS hakkında detaylar...
KPSS NE ZAMAN?
KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınmıştı. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ise 7 Eylül'de saat 10:15'te, Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10:15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14:45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10:15'te gerçekleşecek.
Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te bitecek.
Geç başvurular 23-24 Temmuz'da alınacak. 350 TL olan Alan bilgisi oturumları ile 570 TL olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınav başvuru ücreti geç başvuruda yüzde 50 artırımla ödenecek.
Sınav soru sayıları ve süreleri
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) 120 / 130 dakika
İşletme 40 / 50 dakika
Muhasebe 40 / 50 dakika
İstatistik 40 / 60 dakika
Hukuk 40 / 50 dakika
Kamu Yönetimi 40 / 50 dakika
İktisat 40 / 50 dakika
Maliye 40 / 50 dakika
Uluslararası İlişkiler 40 / 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 / 50 dakika
2025 LİSANS KPSS SONUÇ TARİHİ
KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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