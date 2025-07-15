Lisans KPSS ne zaman? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınav süreleri ve sonuç tarihleri

KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Alan Bilgisi testleri eylül ayında peş peşe uygulanacak. Adaylar alan bilgisi sınavına katılacakları alana göre verilen testleri çözecek. KPSS GK-GY sınavında 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. Alan bilgisindeki diğer testler ise 40'ar sorudan oluşacak. İşte, KPSS hakkında detaylar...

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınmıştı. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ise 7 Eylül'de saat 10:15'te, Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10:15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14:45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10:15'te gerçekleşecek.

Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te bitecek.

Geç başvurular 23-24 Temmuz'da alınacak. 350 TL olan Alan bilgisi oturumları ile 570 TL olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınav başvuru ücreti geç başvuruda yüzde 50 artırımla ödenecek.

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) 120 / 130 dakika

İşletme 40 / 50 dakika

Muhasebe 40 / 50 dakika

İstatistik 40 / 60 dakika

Hukuk 40 / 50 dakika

Kamu Yönetimi 40 / 50 dakika

İktisat 40 / 50 dakika

Maliye 40 / 50 dakika

Uluslararası İlişkiler 40 / 50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 / 50 dakika

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.