Haber Tarihi: 15 Temmuz 2025 18:38 - Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 18:38

Lisans KPSS ne zaman? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınav süreleri ve sonuç tarihleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyinde gerçekleşiyor. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ile Alan Bilgisi uygulamaları eylül ayında olacak. Lisans düzeyi KPSS için başvuru dönemini kaçıran adaylar 23-24 Temmuz'da geç başvuru yapabilecek. Geç başvuru döneminde ise ücretler yüzde 50 artırımla ödeniyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak?

Lisans KPSS ne zaman? KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınav süreleri ve sonuç tarihleri
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KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek ile Alan Bilgisi testleri eylül ayında peş peşe uygulanacak. Adaylar alan bilgisi sınavına katılacakları alana göre verilen testleri çözecek. KPSS GK-GY sınavında 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek. Alan bilgisindeki diğer testler ise 40'ar sorudan oluşacak. İşte, KPSS hakkında detaylar...

KPSS NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınmıştı. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ise 7 Eylül'de saat 10:15'te, Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10:15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14:45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10:15'te gerçekleşecek.

Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve saat 12:25'te bitecek.

Geç başvurular 23-24 Temmuz'da alınacak. 350 TL olan Alan bilgisi oturumları ile 570 TL olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınav başvuru ücreti geç başvuruda yüzde 50 artırımla ödenecek.

Sınav soru sayıları ve süreleri

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) 120 / 130 dakika
İşletme 40 / 50 dakika
Muhasebe 40 / 50 dakika
İstatistik 40 / 60 dakika
Hukuk 40 / 50 dakika
Kamu Yönetimi 40 / 50 dakika
İktisat 40 / 50 dakika
Maliye 40 / 50 dakika
Uluslararası İlişkiler 40 / 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 / 50 dakika

2025 LİSANS KPSS SONUÇ TARİHİ

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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