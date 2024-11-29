Vakıfbank, evinde set vermeden kazandı

VakıfBank, CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında, sahasında İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Vakıfbank, evinde set vermeden kazandı
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29 Kasım 2024 02:06
VakıfBank, CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında, Numia Vero'yu konuk etti.

VakıfBank Spor Sarayı Salonu'ndaki mücadeleyi temsilcimiz VakıfBank 3-0'lık skorla kazandı.

Vakıfbank oynadığı 3. maçı da kazanırken, Numia Vero Volley ilk yenilgisini aldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Laszlo Adler (Macaristan), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Altıntaş)

Numia Vero Volley: Kurtagic, Konstantinidou, Sylla, Danesi, Egonu, Daalderop (Fukudome, Cazaute, Heyrman)

Setler: 25-19, 25-18, 25-17

Süre: 72 dakika (23, 24, 25)

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