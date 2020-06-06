Vagner Love efsane olduğu kulübe geri dönüyor

Vagner Love, Corinthians ile olan sözleşmesini fesh etti. Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen 35 yaşındaki Vagner Love'un yıldızının parladığı CSKA Moskova ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Vagner Love efsane olduğu kulübe geri dönüyor
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06 Haziran 2020 00:18
Kariyerini Corinthians'ta sürdüren Brezilyalı forvet Vagner Love'ın yeniden CSKA Moskova'ya transfer olabileceği ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ülkesinin yolunu tutan Vagner Love Corinthians ile olan sözleşmesini fesh ederek bonservisini eline aldı. Rus basını, Vagner Love'ın CSKA Moskova'ya imza atmasının an meselesi olduğunu ve son anda bir sorun çıkmaz ise Brezilyalı oyuncunun yeniden CSKA Moskova forması giyeceğini iddia etti.

2016'da Türkiye'ye Alanyaspor formasıyla merhaba diyen Vagner Love, performansıyla parmak ısırtmış ve Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşamıştı. Ardından Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, burada ise bekleneni verememiş ve alacaklarına karşılık bonservisini eline alarak Corinthians'ın yolunu tutmuştu.

35 yaşındaki Vagner Love Corinthians kariyerinde çıktığı 73 maçta 23 gol kaydedip 9 asist yaptı. Transfer olması beklenen CSKA Moskova'da ise çıktığı 259 maçta 124 gol atıp 53'de asist yaparak Rus ekibinin efsane isimlerinden biri olmuştu.

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