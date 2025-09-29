Vaclav Cerny'den Beşiktaş'ta ilk gol!

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki transferlerinden Vaclav Cerny, siyah-beyazlılarda golle tanıştı.
Cerny, Kocaelispor karşısında 10. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-0'a getirdi.
Bu dakikada savunmanın arkasına sarkan Çek futbolcu, kaleci Jovanovic'ten sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.
JOVANOVIC'E SARI KART
Beşiktaş'ın ikinci golünde yaşanan pozisyon dikkat çekti.
Cerny, kaleci Aleksandar Jovanovic'ten sıyrıldığı sırada Jovanovic, ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulundu. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu kesmedi ve Cerny'nin golünün ardından kaleci Jovanovic'e sarı kart gösterdi.
