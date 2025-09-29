29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
2-026'
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-026'
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-025'
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
1-0DA
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Vaclav Cerny'den Beşiktaş'ta ilk gol!

Beşiktaş forması giyen Vaclav Cerny, Kocaelispor karşısında siyah-beyazlılardaki ilk golünü attı.

calendar 29 Eylül 2025 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 20:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Vaclav Cerny'den Beşiktaş'ta ilk gol!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki transferlerinden Vaclav Cerny, siyah-beyazlılarda golle tanıştı.

Cerny, Kocaelispor karşısında 10. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-0'a getirdi.

Bu dakikada savunmanın arkasına sarkan Çek futbolcu, kaleci Jovanovic'ten sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi.

JOVANOVIC'E SARI KART

Beşiktaş'ın ikinci golünde yaşanan pozisyon dikkat çekti.

Cerny, kaleci Aleksandar Jovanovic'ten sıyrıldığı sırada Jovanovic, ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulundu. Hakem Ali Şansalan, pozisyonu kesmedi ve Cerny'nin golünün ardından kaleci Jovanovic'e sarı kart gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 10 7 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 3 11 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.