Union Berlin zirve takibini sürdürdü!

Bundesliga 20. hafta maçında Union Berlin, deplasmanda Leipzig ile karşıalştı.



Red Bull Arena'da oynanan maçı Union Berlin 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Janik Haberer ve 72. dakikada Robin Knoche kaydetti. Leipzig'in tek golü 24. dakikada Benjamin Henrichs'ten geldi.



Ev sahibi ekip Leipzig ligde 13 maç sonra mağlup oldu. Söz konusu maçlarda 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.



Union Berlin ise ligde oynadığı son 5 maçı da kazandı.



Bu sonuçla Union Berlin puanını 42'ye çıkardı ve lider Bayern Münih ile arasındaki 1 puanlık farkı korudu. Leipzig ise 36 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Schalke'yi konuk edecek. Leipzig ise Wolfsburg'a konuk olacak.





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