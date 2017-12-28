Ukrayna'dan değerlendirme; 'Vida, Pepe ile iyi bir ikili olur'

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Ukraynalı futbol yorumcusu Vasyl Pekhno ile Hırvat gazeteci Davor Petrovic, Beşiktaş'ın yeni stoperihakkında konuştu.Pekhno, "Vida benim şimdiye kadar gördüğüm en cesur futbolculardan biri. Tekmeye kafa uzatmaktan çekinmeyen, sahada olduğu sürece mücadeleden hiç kaçmayan bir isim. Beşiktaş'ta çok başarılı olacağını, Pepe ile iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Çünkü Dinamo Kiev'deki partneri Khacheridi, stili Pepe'ye çok benzeyen bir oyuncuydu ve onunla birlikte çok iyi bir ikili oldular" dedi.Davor Petrovic ise yakından tanıdığı Vida için şunları söyledi: "Vida son derece pozitif bir insandır. 2018 Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan'ın tüm maçlarında 90 dakika sahada kalan tek isimdi ve Hırvat gazeteciler tarafından elemelerde takımın en iyisi olarak gösterildi. Ayrıca vatandaşı Mitrovic'in Beşiktaş'ta olması Vida için bir avantaj."