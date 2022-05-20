Trabzonspor'un 26 yaşındaki başarılı kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır transfer söylentileriyle ilgili konuştu.



Uğurcan Çakır, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "İlle de Avrupa'ya gideyim demiyorum, zamana bıraktım. Mantıklı teklifler olursa Avrupa'da oynamak isterim." dedi.



Başarılı file bekçisinin açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Kutlamalar biraz bizi yordu ama çok mutluyuz"



"Öncelikle kutlamaktan hepimiz çok yorulduk. Şampiyonluğu çok hak ettik. Sezon başından beri her şey düzenli olarak bu şampiyonluk elde edildi. Kutlamalar biraz bizi yordu ama çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Taraftarlarımız da harika görüntüler verdi. Çok hak etmiştik. Vicdanımız çok rahat. Çok mutluyuz."



"Ligin ilk yarısı özellikle üst üste galibiyetler aldık"



"Hocamızın her şeyi planlıdır. Hangi gün ne antrenman yapılacak ne zaman izin yapılacak bunlar bize neredeyse 2 hafta önceden veriliyordu. Biz de hocamızın istediklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Ligin ilk yarısı özellikle üst üste galibiyetler aldık. Gün sonunda şampiyon olduk. Abdullah hocamınızın da bunda emeği büyük."



"Kutlamalar biraz bizi yordu ama çok mutluyuz"



"Öncelikle kutlamaktan hepimiz çok yorulduk. Şampiyonluğu çok hak ettik. Sezon başından beri her şey düzenli olarak bu şampiyonluk elde edildi. Kutlamalar biraz bizi yordu ama çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Taraftarlarımız da harika görüntüler verdi. Çok hak etmiştik. Vicdanımız çok rahat. Çok mutluyuz."



"Ligin ilk yarısı özellikle üst üste galibiyetler aldık"



"Hocamızın her şeyi planlıdır. Hangi gün ne antreman yapılacak ne zaman izin yapılacak bunlar bize neredeyse 2 hafta önceden veriliyordu. Biz de hocamızın istediklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalıştık. Ligin ilk yarısı özellikle üst üste galibiyetler aldık. Gün sonunda şampiyon olduk. Abdullah hocamınızın da bunda emeği büyük."



"Mantıklı teklifler olursa Avrupa'da oynamak isterim"



"Öncelikle her Trabzonsporlu futbolcunun hayalidir bu formayla şampiyon olmak. Aslında A takıma çıkınca bu hayal değil hedef olmuştu benim için. Transfer her sezon yazılıp çiziliyor. Hayırlısı neyse o olsun. Trabzonspor takım kaptanıyım. Sorumluluklarım var. İlle de gideyim demiyorum, zamana bıraktım. Mantıklı teklifler olursa Avrupa'da oynamak isterim. Premier Lig'i çok seviyorum ama her ligi gidip görmek lazım."



"Muslera benim bir numaram"



"Muslera bir numarada. İş ahlakı olsun, profesyonelliği olsun. Çok iyi bir kaleci ve örnek aldığım isimlerden birisi. Türk olarak Altay'ın çok esktra yetenekleri var. Ersin keza iyi kaleci. Bu sezon Adana Demir'deki Muric'i de çok beğendim. Ama Muslera benim bir numaram."



"Takımınız iyi gidince sizin de istatistikleriniz artıyor"



"Başarımı çok çalışmaya borçluyum. Bİreysel hedeflerim bir yere kadar, takımın hedefi şampiyon olmaktı. Takımınız iyi gidince sizin de istatistikleriniz artıyor. Sezon sonunda da şampiyon olduk. Çok mutluyuz."







