Üç büyüklerin dev savaşı: Can Uzun

Nürnberg forması giyen Can Uzun, 3 büyükleri peşine taktı. Avrupa'dan da birçok kulübün radarına giren 17 yaşındaki orta saha, bu sezon 10 maçta 7 gol, 2 asistle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise Uzun'u yakından izliyor.Üç kulüp de gurbetçi oyuncu için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Almanya ekibi ile masaya oturmuştu. Fakat hem Can Uzun hem de kulübü, teşekkür ederek gelen teklifleri geri çevirmişti. Süper Lig'in devleri, Uzun için ocak ayında yeniden hamleler yapacak. Gelecek vadeden oyuncu için şartlar zorlanacak.Geçtiğimiz sezon Gençlik Ligi'nde 15 maçta 15 gol, 5 asist ile parlayan Can Uzun, bu sezon Nürnberg ile Bundesliga 2'de forma giymeye başladı. Uzun, geçtiğimiz sezon A Takım ile ligde 3 mücadelede sahaya çıkmıştı. Nürnberg Yönetimi, oyuncusunu göndermek istemiyor. Henüz 17 yaşında olan Uzun'u en az 2 sezon daha kadroda tutarak daha yüksek bonservis bedeli ile satmayı planlıyor. 17 yaşındaki Uzun ise yaz transfer döneminde gelen teklifleri reddederek 1 sezon daha Nürnberg'de kalmak istediğini belirtmişti.Transfermarkt verilerine göre 500 bin euro güncel piyasa değerine sahip olan genç yıldız, İngiliz devinin de radarında. Everton, Can Uzun için Nürnberg'le temas kurdu. Oyuncu hakkında bilgi alan Ada ekibi de ocak ayında hamle yapabilir. Başarılı futbolcunun bir diğer taliplisi ise Benfica... Portekiz ekibi, Uzun'u makul bir bedelle kadrosuna katarak daha yüksek bir bonservis ücreti ile satarak kâr etmek istiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Benfica ve Everton'ın dışında birçok Avrupa ekibinin listesinde olan 17'lik yıldızın geleceği ara transfer döneminde netlik kazanacak.