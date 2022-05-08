U19 derbisi Beşiktaş'ın

U19 derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
U19 derbisi Beşiktaş'ın
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Mayıs 2022 16:16
U19 Gelişim Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Koray Yağcı ve 67. dakikada Emirhan Delibaş kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 67'ye yükseltti. Fenerbahçe, 64 puanda kaldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ