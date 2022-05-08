U19 Gelişim Ligi'nde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Koray Yağcı ve 67. dakikada Emirhan Delibaş kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 67'ye yükseltti. Fenerbahçe, 64 puanda kaldı.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Koray Yağcı ve 67. dakikada Emirhan Delibaş kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, puanını 67'ye yükseltti. Fenerbahçe, 64 puanda kaldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ