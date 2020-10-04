Tuttur.com ile maç önü: Lazio - Inter

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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Lazio ile Inter karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesi veren iki ekibin kapışmasının sonucu merakla bekleniyor.- Inter ile oynadığı son üç Serie A maçının ikisini kazanan Lazio (1M), daha önceki beş karşılaşmada galip gelememişti (1B 4M).- Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Serie A kariyerinde en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı üç takımdan biri Inter (3; Napoli ve Juventus ile birlikte).- Arturo Vidal'in Serie A kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı maçlarda rakibi Lazio'ydu (4 gol & 2 asist).Luiz Felipe, Vavro, Lulic, Vedat MuriqiVecinoStrakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, CaicedoHandanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez