Tuttur.com ile maç önü: Lazio - Inter

Serie A'nın 3. hafta mücadelesinde Inter ile Lazio kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Lazio - Inter
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04 Ekim 2020 08:07
İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Lazio ile Inter karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesi veren iki ekibin kapışmasının sonucu merakla bekleniyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Inter ile oynadığı son üç Serie A maçının ikisini kazanan Lazio (1M), daha önceki beş karşılaşmada galip gelememişti (1B 4M).

- Inter, 2014/15 sezonundan bu yana Lazio'ya konuk olduğu altı maçın dördünde rakibini mağlup etti (2M).

- Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Serie A kariyerinde en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı üç takımdan biri Inter (3; Napoli ve Juventus ile birlikte).

- Ciro Immobile'nin Lazio formasıyla Serie A'da en az üç kez karşılaştığı takımlar arasında gol atamadığı (penaltı hariç) tek ekip Inter (8 maç).

- Arturo Vidal'in Serie A kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı maçlarda rakibi Lazio'ydu (4 gol & 2 asist).

EKSİKLER, CEZALILAR

Lazio: Luiz Felipe, Vavro, Lulic, Vedat Muriqi

Inter: Vecino

MUHTEMEL 11'LER

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez



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