Tuttur.com ile maç önü: Lazio - Inter

İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Lazio ile Inter karşı karşıya geliyor. Zirve mücadelesi veren iki ekibin kapışmasının sonucu merakla bekleniyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Inter ile oynadığı son üç Serie A maçının ikisini kazanan Lazio (1M), daha önceki beş karşılaşmada galip gelememişti (1B 4M).
- Inter, 2014/15 sezonundan bu yana Lazio'ya konuk olduğu altı maçın dördünde rakibini mağlup etti (2M).
- Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Serie A kariyerinde en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı üç takımdan biri Inter (3; Napoli ve Juventus ile birlikte).
- Ciro Immobile'nin Lazio formasıyla Serie A'da en az üç kez karşılaştığı takımlar arasında gol atamadığı (penaltı hariç) tek ekip Inter (8 maç).
- Arturo Vidal'in Serie A kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı maçlarda rakibi Lazio'ydu (4 gol & 2 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Lazio: Luiz Felipe, Vavro, Lulic, Vedat Muriqi
Inter: Vecino
MUHTEMEL 11'LER
Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez
Tuttur.com'da Lazio - Inter maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Inter ile oynadığı son üç Serie A maçının ikisini kazanan Lazio (1M), daha önceki beş karşılaşmada galip gelememişti (1B 4M).
- Inter, 2014/15 sezonundan bu yana Lazio'ya konuk olduğu altı maçın dördünde rakibini mağlup etti (2M).
- Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin Serie A kariyerinde en fazla iç saha mağlubiyeti aldığı üç takımdan biri Inter (3; Napoli ve Juventus ile birlikte).
- Ciro Immobile'nin Lazio formasıyla Serie A'da en az üç kez karşılaştığı takımlar arasında gol atamadığı (penaltı hariç) tek ekip Inter (8 maç).
- Arturo Vidal'in Serie A kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı maçlarda rakibi Lazio'ydu (4 gol & 2 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Lazio: Luiz Felipe, Vavro, Lulic, Vedat Muriqi
Inter: Vecino
MUHTEMEL 11'LER
Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo
Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro Martinez