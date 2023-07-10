Türkiye, Su Topu'nda farklı kaybetti

5 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 20-0 mağlup oldu.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, sahadan 20-0 mağlup ayrılarak ikinci yenilgisini yaşadı.
Türkiye, şampiyonadaki üçüncü müsabakasını Salı günü Hırvatistan ile yapacak.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, sahadan 20-0 mağlup ayrılarak ikinci yenilgisini yaşadı.
Türkiye, şampiyonadaki üçüncü müsabakasını Salı günü Hırvatistan ile yapacak.