Türkiye, Su Topu'nda farklı kaybetti

Türkiye, 5 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Sırbistan'a 20-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Su Topu'nda farklı kaybetti
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10 Temmuz 2023 23:18
5 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'a 20-0 mağlup oldu.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan milli takım, ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, sahadan 20-0 mağlup ayrılarak ikinci yenilgisini yaşadı.

Türkiye, şampiyonadaki üçüncü müsabakasını Salı günü Hırvatistan ile yapacak.

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