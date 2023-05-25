Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip 11. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Medipol Başakşehir 61. dakikada Serdar Gürler ile eşitliği yakaladı. Baskısını arttıran başkent ekibi 90. dakikada Chatzigiovannis ile golü buldu ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarında Başakşehir, 111. dakikada Keny'nin golüyle yeniden eşitliği buldu. Mücadelede başka gol çıkmadı ve maç 2-2 sona erdi.



FİNALİN ADI BELLİ OLDU



İlk maçı 1-0 kazanan Medipol Başakşehir bu sonuçla adını finale yazdırdı. Böylece Sivasspor'u saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin rakibi oldu.



ANKARAGÜCÜ 10 KİŞİ KALDI



Ankaragücü'nde Nihad Mujakic, 96. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



ANKARAGÜCÜ'NDE 2, BAŞAKEŞHİR'DE 1 EKSİK



Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı ve Pedrinho, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. İlk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba da müsabakada yer alamadı.



TARİHİNDE İKİNCİ KEZ FİNALE KALDI



Medipol Başakşehir, rakibini eleyerek tarihinde ikinci kez finale kaldı. Turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda finalde Konyaspor ile karşılaşmıştı. Normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçı, Konyaspor penaltı atışları sonucunda 4-1 kazanmıştı.



HASRET 33 YILA ÇIKTI



MKE Ankaragücü, 32 yıldır kupada finale kalamıyordu. Başakşehir'e kaybeden başkent ekibi bu hasreti 33 yıla çıkardı. Sarı-lacivertliler, son olarak 1990-1991 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynamış ve Galatasaray'a kaybetmişti.



MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)



11. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun ara pasında ceza sahasına giren Sowe, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.



28. dakikada Berkay Özcan'ın ceza yayından çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan, iki hamlede topu kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka önemli pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI BİRAZDAN...)



