Türkiye, Davis Kupası'nda Dünya Grubu 1'e yükseldi

Teniste Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e çıktı.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki ASB Tennis Arena'daki organizasyonun ikinci gününde ilk karşılaşmayı Altuğ Çelikbilek-Ergi Kırkın ikilisi ile Marcus Daniell-Fin Reynolds çifti yaptı.



Çelikbilek-Kırkın ikilisi, Daniell-Reynolds çiftini 3-6, 6-3, 7-6 yenerek Türkiye'yi seride 2-1 öne geçirdi.



Serinin dördüncü karşılaşmasında Altuğ Çelikbilek, tekler maçında Ajeet Rai'yi 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup etti. Bu sonuçla Yeni Zelanda'yı 3-1 yenen Türkiye, eylül ayında düzenlenecek Dünya Grubu I'e yükseldi.



Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisinde Türkiye ile Yeni Zelanda arasında dün oynanan iki karşılaşma sonunda ilk gün 1-1'lik eşitlikle bitmişti.



