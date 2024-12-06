Türkiye Bowling'te ev sahibi olacak

Türkiye, 2025 yılında Avrupa ve Akdeniz Bowling Şampiyonalarına ev sahipliği yaparak büyük bir organizasyona imza atacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Bowling'te ev sahibi olacak
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06 Aralık 2024 11:05
Türkiye, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası ile Akdeniz Bowling Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Bowling Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 2 büyük uluslararası turnuva, Türkiye'de organize edilecek.

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, 12-21 Nisan 2025 tarihlerinde Samsun Bowling Akademi Salonu'nda, Akdeniz Bowling Şampiyonası ise 27 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara Rollhouse Bowling Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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