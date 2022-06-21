Türk Telekom, ilk transferini açıkladı!

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ilk transferi Erkan Yılmaz oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom, ilk transferini açıkladı!
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21 Haziran 2022 17:56
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi ilk transferini Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Erkan Yılmaz'ı kadrosuna katarak yaptı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Erkan Yılmaz'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Erkan Yılmaz." ifadelerine yer verildi.

Erkan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bahçeşehir Koleji'yle FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonu 6.2 sayı ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.

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