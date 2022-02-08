Süper Lig takımlarından Mediol Başakşehir, Aston Villa'dan Trezeguet'i, Benfica'dan Pizzi'yi kadrosuna kattı.



Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada iki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.



TREZEGUET AÇIKLAMASI



Mısır Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı kanat oyuncusu, 2017-2019 yılları arasında iki sezon ülkemizde Kasımpaşa forması giymiş ve burada gösterdiği üst düzey performans ile Premier League'e transfer olmuştur.



Takımımızda 27 numarayı giyecek olan Trezeguet'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.



PIZZI AÇIKLAMASI



Kulübümüz, Benfica kulübünün futbolcusu Pizzi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.



Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı orta saha oyuncusu, efsanesi olduğu Benfica kulübünün taraftarları tarafından 'Pizzidane' lakabı ile anılmaktadır.



Takımımızda 20 numarayı giyecek olan Pizzi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.





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