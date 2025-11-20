20 Kasım
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, Manisa FK ile Adana Demirspor arasında oynanacak açılış karşılaşmasıyla yarın start alacak.

calendar 20 Kasım 2025 10:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
Trendyol 1. Lig'in 14. haftası, 21 Kasım Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
 
Haftanın açılış müsabakasında Manisa FK, yarın Adana Demirspor'u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 14. haftanın maç programı şöyle:
 
21 Kasım Cuma:
 
20.00 Manisa FK-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)
 
22 Kasım Cumartesi:
 
13.30 Atakaş Hatayspor-Atko Grup Pendikspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
 
13.30 Bandırmaspor-Arca Çorum FK (Bandırma 17 Eylül)
 
16.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)
 
19.00 İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
 
23 Kasım Pazar:
 
13.30 Eminevim Ümraniyespor-Sipay Bodrum FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
 
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)
 
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Van Atatürk)
 
19.00 Esenler Erokspor-Özbelsan Sivasspor (Esenler Erokspor)
 
24 Kasım Pazartesi:
 
20.00 Serikspor-SMS Grup Sarıyer (Bolu Atatürk)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
