BEŞİKTAŞ'IN HIEN İÇİN BÜTÇESİ NE KADAR?

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI VE DEĞERİ

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sağ stoper mevkisine takviye yapmak için harekete geçti. Beşiktaş, Galatasaray ile de anılan Isak Hien için düğmeye bastı.Beşiktaş'ta sağ stoper için listede 3 isim bulunurken, ilk sırada yer alan Isak Hien için hamle yapıldı. Siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki oyuncunun kulübü Djurgardens ile görüşmelere başladı. Genç stoperi Galatasaray'ın da istediği gündemde. Beşiktaş yönetimi ise bir yabancı futbolcusuyla yollarını ayırıp Hien transferini bitirmeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar 1 milyon euro piyasa değeri olan futbolcu için 1.5 milyon Euro civarında bonservis bütçesi ayırmış durumda.Geride bıraktığımız sezon 18 maçta forma giyen ve 2 gol, 1 asistle oynayan 23 yaşındaki Isak Hien 1.91 boyunda. Futbolcunun, 1 Ocak 2021'den bu yana formasını giydiği Djurgardens ile 31 Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Burkina Faso asıllı oyuncu kariyerinde doğup büyüdüğü İsveç dışına hiç çıkmadı. Djugardens dışında Vasuland forması giyen stoperin bu mevkinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabilmesi dikkat çekici.