Trabzonspor'un rakibi NK Celje

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor hazırlık maçında Slovenya ekibi NK Celje ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi NK Celje
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16 Temmuz 2023 09:22
Son güncelleme 16 Temmuz 2023 09:25
Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, 3. maçına çıkıyor.

Bordo-mavili takım, 3. hazırlık maçında NK Celje ile karşılaşacak.

Trabzonspor ile NK Celje arasındaki mücadele saat 12.30'da başlayacak.

Trabzonspor, bir önceki hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 yenilmiş, MOL Fehervar ile de 2-2 berabere kalmıştı.

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