Trabzonspor'un rakibi NK Celje

Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, 3. maçına çıkıyor.
Bordo-mavili takım, 3. hazırlık maçında NK Celje ile karşılaşacak.
Trabzonspor ile NK Celje arasındaki mücadele saat 12.30'da başlayacak.
Trabzonspor, bir önceki hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 yenilmiş, MOL Fehervar ile de 2-2 berabere kalmıştı.
Bordo-mavili takım, 3. hazırlık maçında NK Celje ile karşılaşacak.
Trabzonspor ile NK Celje arasındaki mücadele saat 12.30'da başlayacak.
Trabzonspor, bir önceki hazırlık maçlarında Hajduk Split'e 2-0 yenilmiş, MOL Fehervar ile de 2-2 berabere kalmıştı.