Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'un hazırlık maçlarının programı belli oldu
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08 Temmuz 2021 15:25
Trabzonspor, kamp döneminde 4 hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın kamp döneminde yapacağı hazırlık maçı programının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Buna göre takımımız 14 Temmuz'da Ümraniyespor, 22 Temmuz'da Bandırmaspor, 24 Temmuz'da İstanbul Başakşehir, 26 Temmuz'da Kasımpaşa ile hazırlık maçları oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.

 


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