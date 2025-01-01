Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda ayrılık!

Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda Aida Hadzic ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor Kadın Futbol Takımı'nda ayrılık!
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01 Ocak 2025 16:00
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Aida Hadzic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncularımızdan Aida Hadzic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Aida'ya kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın paylaşımı:

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