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Trabzonspor ile Antalyaspor 58'inci randevuda

Sezonun son haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oluyor. Bordo-mavililer ligi üst sıralarda bitirmek, kırmızı-beyazlılar ise taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

calendar 29 Mayıs 2025 15:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor ile Antalyaspor 58'inci randevuda
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Trabzonspor Süper Lig'in 38'inci haftasında cuma günü Antalyaspor'un konuğu olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak olan maç saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de son haftaya girilirken 48 puanla 7'nci sırada yer alan bordo-mavililer galip gelerek sezonu üst sıralarda tamamlamak istiyor. Ev sahibi Antalyaspor ise son hafta taraftarlarına galibiyetle veda etmek istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip ise 42 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1968 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 57'si Süper Lig, 12'si 2'nci Lig ve 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 77 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 44, Antalyaspor'un 15 galibiyeti bulunurken 18 maç da beraberlikle tamamlandı. Süper Lig'deki 57 maçta Trabzonspor'un 33, Antalyaspor'un 10 galibiyeti bulunurken 14 maç da berabere sonuçlandı.

Öte yandan iki takımın sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 5-0 galibiyetiyle tamamlanmıştı. Bugün yapacağı son antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak olan bordo-mavililer, maç saatini beklemeye geçecek.


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