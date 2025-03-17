Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, zirvede!

Başakşehir maçında kritik kurtarışlara imza atan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de 98 kurtarışla zirvede yer alırken, en fazla penaltı kurtaran kalecilerden biri oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, zirvede!
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17 Mart 2025 09:23

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, takımı bir kez daha ayakta tutarken bu sezon ligin de en fazla kurtarış yapan oyuncusu durumunda.

Rams Başakşehir karşısında 5 net kurtarışa imza atan ve 1 penaltıya geçit vermeyen 28 yaşındaki eldiven, 98 kurtarışa ulaştı.

EN FAZLA PENALTI KURTARAN İSİM

Kariyerinde en çok gole kapama başarısını gösterdiği dönemi de geçiren milli kaleci ayrıca bu sezon Süper Lig'de Konyaspor'un kalecisi Jakub Slowik ile birlikte en fazla penaltı kurtaran (3) isim oldu.

"HEP BERABER BAŞARDIK"

Uğurcan Çakır'ı maç sonrası soyunma odasında teknik direktör Fatih Tekke ve takım arkadaşları tek tek tebrik ederken Uğurcan da "Hep beraber başardık" mesajı verdi. 

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