Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, zirvede!

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, takımı bir kez daha ayakta tutarken bu sezon ligin de en fazla kurtarış yapan oyuncusu durumunda.



Rams Başakşehir karşısında 5 net kurtarışa imza atan ve 1 penaltıya geçit vermeyen 28 yaşındaki eldiven, 98 kurtarışa ulaştı.



EN FAZLA PENALTI KURTARAN İSİM



Kariyerinde en çok gole kapama başarısını gösterdiği dönemi de geçiren milli kaleci ayrıca bu sezon Süper Lig'de Konyaspor'un kalecisi Jakub Slowik ile birlikte en fazla penaltı kurtaran (3) isim oldu.



"HEP BERABER BAŞARDIK"



Uğurcan Çakır'ı maç sonrası soyunma odasında teknik direktör Fatih Tekke ve takım arkadaşları tek tek tebrik ederken Uğurcan da "Hep beraber başardık" mesajı verdi.



