Trabzonspor'da futbolculara maaş jesti!

Trabzonspor'da bir taraftan transfer harekâtı sürerken, diğer taraftan da kadro içindeki mali dengeleri korumak adına çalışmalar yapılıyor.
Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yabancı ile yerli oyuncular arasındaki açılan maaş farkını düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte düğmeye bastı.
TEFE-TÜFE ORANINDA
Alınan kararla Temmuz itibariyle tüm yerli oyunculara tefe-tüfe oranında iyileştirme gerçekleştirildi. Yaklaşık yüzde 50 oranında iyileştirme yapılırken bu, futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.
Takımda en fazla kazanan yerlilerden Umut Bozok, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin ücretlerinde ortalama 10 milyon TL artış oldu.
İKİLİ MÜCADELEDEN KORKMAM
Bordo-mavili takımın yeni stoperi Filip Benkovic, hakkında merak edilenleri anlattı. 26 yaşındaki Hırvat yıldız, şöyle konuştu:
"Kariyerim boyunca 4'lü defansta da 3'lü defansta da oynadım. Sağ ayaklı bir futbolcu olmama rağmen sol tarafta da görev yaptım. Hocamız beni nerede değerlendirmek isterse orada yardımcı olurum. Takım arkadaşlarıyla çok fazla iletişim kuran, konuşarak onlara destek veren ve saha içerisinde alacakları kararları kolaylaştırmaya yardımcı olmaya çalışan, ters kanada oynayacağı toplarla oyunun yönünü değiştirmeyi seven ve ikili mücadelelerden korkmayan bir futbolcuyum."
Geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yabancı ile yerli oyuncular arasındaki açılan maaş farkını düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kuruluyla birlikte düğmeye bastı.
TEFE-TÜFE ORANINDA
Alınan kararla Temmuz itibariyle tüm yerli oyunculara tefe-tüfe oranında iyileştirme gerçekleştirildi. Yaklaşık yüzde 50 oranında iyileştirme yapılırken bu, futbolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.
Takımda en fazla kazanan yerlilerden Umut Bozok, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür gibi isimlerin ücretlerinde ortalama 10 milyon TL artış oldu.
İKİLİ MÜCADELEDEN KORKMAM
Bordo-mavili takımın yeni stoperi Filip Benkovic, hakkında merak edilenleri anlattı. 26 yaşındaki Hırvat yıldız, şöyle konuştu:
"Kariyerim boyunca 4'lü defansta da 3'lü defansta da oynadım. Sağ ayaklı bir futbolcu olmama rağmen sol tarafta da görev yaptım. Hocamız beni nerede değerlendirmek isterse orada yardımcı olurum. Takım arkadaşlarıyla çok fazla iletişim kuran, konuşarak onlara destek veren ve saha içerisinde alacakları kararları kolaylaştırmaya yardımcı olmaya çalışan, ters kanada oynayacağı toplarla oyunun yönünü değiştirmeyi seven ve ikili mücadelelerden korkmayan bir futbolcuyum."