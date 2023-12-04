Trabzonspor'da Bakasetas kararı!

Trabzonspor'un sezon başında yeni sözleşme teklif ettiği Anastasios Bakasetas, teklifi kabul etmemişti.
Abdullah Avcı'nın da göreve başlamasıyla birlikte Yunan oyuncuya bir teklif daha sunan Trabzonspor'un bu teklifi de kabul görmedi.
Bakasetas'ın ikinci teklife de ret cevabı vermesiyle birlikte takımda kalma umutları iyice düştü.
Trabzonspor Kulübü ise devre arasında oyuncuyla alakalı gelebilecek herhangi bir teklifi değerlendirmeye alacak.
Bölge için transfer arayışları ise şimdiden hız kazandı. [Kuzey Anadolu]
Abdullah Avcı'nın da göreve başlamasıyla birlikte Yunan oyuncuya bir teklif daha sunan Trabzonspor'un bu teklifi de kabul görmedi.
Bakasetas'ın ikinci teklife de ret cevabı vermesiyle birlikte takımda kalma umutları iyice düştü.
Trabzonspor Kulübü ise devre arasında oyuncuyla alakalı gelebilecek herhangi bir teklifi değerlendirmeye alacak.
Bölge için transfer arayışları ise şimdiden hız kazandı. [Kuzey Anadolu]
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