Trabzonspor'da Bakasetas kararı!

Trabzonspor, yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Anastasios Bakasetas için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da Bakasetas kararı!
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04 Aralık 2023 12:13
Trabzonspor'un sezon başında yeni sözleşme teklif ettiği Anastasios Bakasetas, teklifi kabul etmemişti.

Abdullah Avcı'nın da göreve başlamasıyla birlikte Yunan oyuncuya bir teklif daha sunan Trabzonspor'un bu teklifi de kabul görmedi.

Bakasetas'ın ikinci teklife de ret cevabı vermesiyle birlikte takımda kalma umutları iyice düştü.

Trabzonspor Kulübü ise devre arasında oyuncuyla alakalı gelebilecek herhangi bir teklifi değerlendirmeye alacak.

Bölge için transfer arayışları ise şimdiden hız kazandı. [Kuzey Anadolu]

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