Trabzonspor'a Dinamo Kiev'den orta saha

Trabzonspor transferde atağa kalktı. Berat Özdemir ve Batista Mendy ile kadrosuna güç katan Bordo Mavililer orta sahaya bir takviye daha yapmak için transfer çalışmalarına hız kattı.
Bu doğrultuda son olarak Fırtınanın gündemine Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko geldi.
Dinamo Kiev'in eğer istenilen bonservis bedeline çıkılırsa oyuncunun Trabzonspor'a transferine onay verilebileceği de söylendi. (Güne Bakış)
Bu doğrultuda son olarak Fırtınanın gündemine Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko geldi.
Dinamo Kiev'in eğer istenilen bonservis bedeline çıkılırsa oyuncunun Trabzonspor'a transferine onay verilebileceği de söylendi. (Güne Bakış)