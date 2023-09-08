Trabzonspor'a Dinamo Kiev'den orta saha

Hücum hattını Nicolas Pepe ile güçlendiren Bordo Mavililerin gündemine sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukraynalı genç orta saha oyuncusu Mykola Shaparenko'nun adı Trabzonspor ile anılmaya başlandı.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a Dinamo Kiev'den orta saha
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08 Eylül 2023 15:34
Trabzonspor transferde atağa kalktı. Berat Özdemir ve Batista Mendy ile kadrosuna güç katan Bordo Mavililer orta sahaya bir takviye daha yapmak için transfer çalışmalarına hız kattı.

Bu doğrultuda son olarak Fırtınanın gündemine Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko geldi.

Dinamo Kiev'in eğer istenilen bonservis bedeline çıkılırsa oyuncunun Trabzonspor'a transferine onay verilebileceği de söylendi. (Güne Bakış)

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