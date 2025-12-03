03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-076'
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-181'
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
3-177'
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-176'
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-376'
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Karl-Anthony Towns, sezon sonrası New York Knicks ile potansiyel olarak imzalayabileceği 200 milyon dolar civarındaki sözleşme uzatmasına ilişkin düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koydu.

03 Aralık 2025 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Karl-Anthony Towns, sezon sonrası New York Knicks ile potansiyel olarak imzalayabileceği 200 milyon dolar civarındaki sözleşme uzatmasına ilişkin düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koydu.

New York Knicks, Towns'a 20 Ekim'de sona eren süre içinde sözleşme uzatması teklifinde bulunmadı. Böylece yıldız oyuncu, New York'taki ikinci son sezonuna girmiş durumda.

New York Post'tan Stefan Bondy ve diğer medya mensuplarıyla antrenman sonrası konuşan Towns, henüz bir uzatma imzalanmamış olmasına rağmen takımla kalma isteğini vurguladı ve yönetimle herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.


Towns, durumunu şöyle açıkladı:

"Ben, Leon [Rose], Gersson [Rosas] ve herkes… Aramız süper. Hatta şimdi gidip onlarla öğle yemeği bile yerim. Her şey yolunda," diyerek yönetimle ilişkilerinde hiçbir gerginlik olmadığını ifade etti.

Sözleşme uzatmak isteyip istemediğine ilişkin soruya ise net bir yanıt verdi:

"Kesinlikle burada kalmak istiyorum. Evimde oynama fırsatı buluyorum, ailemi görebiliyorum… Bunlar paradan daha değerli, biliyor musunuz? Burada olabilmek, taraftarlarla birlikte olmak, ailemle birlikte olmak benim için çok şey ifade ediyor. Bunun devam etmesini isterim."

Towns'ın mevcut kontratında bu sezon dahil olmak üzere üç potansiyel sezon daha bulunuyor: 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları tamamen garanti, 2027-2028 sezonu ise oyuncu opsiyonu. Bu süreçte Towns'ın toplam 171 milyon Amerikan Dolarına kadar gelir elde etme imkânı var.

Ancak Towns, Minnesota Timberwolves'tan takasla geldiği için süper maksimum sözleşme uzatmasına uygun değil. Bu nedenle Knicks ile yalnızca iki yıllık bir uzatma imzalayabiliyor. Eğer bu sezon bir uzatma imzalamış olsaydı, kariyer kazancına yaklaşık 150 milyon Amerikan Doları daha ekleme şansı bulunacaktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
