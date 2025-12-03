Karl-Anthony Towns, sezon sonrası New York Knicks ile potansiyel olarak imzalayabileceği 200 milyon dolar civarındaki sözleşme uzatmasına ilişkin düşüncelerini açık bir şekilde ortaya koydu.New York Knicks, Towns'a 20 Ekim'de sona eren süre içinde sözleşme uzatması teklifinde bulunmadı. Böylece yıldız oyuncu, New York'taki ikinci son sezonuna girmiş durumda.New York Post'tan Stefan Bondy ve diğer medya mensuplarıyla antrenman sonrası konuşan Towns, henüz bir uzatma imzalanmamış olmasına rağmen takımla kalma isteğini vurguladı ve yönetimle herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.Towns, durumunu şöyle açıkladı:diyerek yönetimle ilişkilerinde hiçbir gerginlik olmadığını ifade etti.Sözleşme uzatmak isteyip istemediğine ilişkin soruya ise net bir yanıt verdi:Towns'ın mevcut kontratında bu sezon dahil olmak üzere üç potansiyel sezon daha bulunuyor: 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları tamamen garanti, 2027-2028 sezonu ise oyuncu opsiyonu. Bu süreçte Towns'ın toplam 171 milyon Amerikan Dolarına kadar gelir elde etme imkânı var.Ancak Towns, Minnesota Timberwolves'tan takasla geldiği için süper maksimum sözleşme uzatmasına uygun değil. Bu nedenle Knicks ile yalnızca iki yıllık bir uzatma imzalayabiliyor. Eğer bu sezon bir uzatma imzalamış olsaydı, kariyer kazancına yaklaşık 150 milyon Amerikan Doları daha ekleme şansı bulunacaktı.