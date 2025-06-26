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Torino, Zaniolo'yu istiyor!

İtalya Serie A ekiplerinden Torino, bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor.

calendar 26 Haziran 2025 15:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Torino, Zaniolo'yu istiyor!
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Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo için talipler giderek artıyor.

25 yaşındaki futbolcu için PSV Eindhoven iddiasının ardından bu kez İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

TORINO DEVREYE GİRDİ

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden Torino, Zaniolo ile ilgileniyor. Torino'nun, Zaniolo'nun transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, iki takımda süre bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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