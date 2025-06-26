Torino, Zaniolo'yu istiyor!

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo için talipler giderek artıyor.
25 yaşındaki futbolcu için PSV Eindhoven iddiasının ardından bu kez İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.
TORINO DEVREYE GİRDİ
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden Torino, Zaniolo ile ilgileniyor. Torino'nun, Zaniolo'nun transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, iki takımda süre bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki futbolcu için PSV Eindhoven iddiasının ardından bu kez İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.
TORINO DEVREYE GİRDİ
Tuttosport'ta yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden Torino, Zaniolo ile ilgileniyor. Torino'nun, Zaniolo'nun transferini ciddi bir şekilde değerlendirdiği kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda önce Atalanta, ardından Fiorentina'ya kiralanan Zaniolo, iki takımda süre bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Nicolo Zaniolo'nun, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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