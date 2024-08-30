Torino, 3 puanı tek golle aldı!

İtalya Serie A 3. hafta maçında Torino, deplasmanda Venezia'yı 1-0 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Torino, 3 puanı tek golle aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2024 21:26
İtalya Serie A 3. hafta maçında Torino, deplasmanda Venezia ile karşılaştı. Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Torino'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Saul Coco kaydetti.

Ligde henüz mağlup olmayan Paolo Vanoli'nin öğrencileri 7 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Venezia ise lige 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Torino, Lecce ile oynayacak. Venezia ise Milan deplasmanına gidecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery