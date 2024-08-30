Torino, 3 puanı tek golle aldı!

İtalya Serie A 3. hafta maçında Torino, deplasmanda Venezia ile karşılaştı. Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.
Torino'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Saul Coco kaydetti.
Ligde henüz mağlup olmayan Paolo Vanoli'nin öğrencileri 7 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
Venezia ise lige 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Torino, Lecce ile oynayacak. Venezia ise Milan deplasmanına gidecek.
Torino'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Saul Coco kaydetti.
Ligde henüz mağlup olmayan Paolo Vanoli'nin öğrencileri 7 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.
Venezia ise lige 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı.
Ligin bir sonraki haftasında Torino, Lecce ile oynayacak. Venezia ise Milan deplasmanına gidecek.
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