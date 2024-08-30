Torino, 3 puanı tek golle aldı!

İtalya Serie A 3. hafta maçında Torino, deplasmanda Venezia ile karşılaştı. Pier Luigi Penzo Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.



Torino'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Saul Coco kaydetti.



Ligde henüz mağlup olmayan Paolo Vanoli'nin öğrencileri 7 puan topladı ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.



Venezia ise lige 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kötü bir başlangıç yaptı.



Ligin bir sonraki haftasında Torino, Lecce ile oynayacak. Venezia ise Milan deplasmanına gidecek.





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