Tomasson: 'Her maçı kazanmak için oynadık'

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak.

Samsunspor'un İzlandalı sol beki Tomasson basın toplantısında konuştu.

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNADIK"

Tecrübeli defans oyuncusu Tomasson ise Samsunspor'un şimdiye kadar inanılmaz bir performans gösterdiğini belirterek, "Konferans Ligi'nde şimdiye kadar oynadığımız 3 karşılaşmayı hiç gol yemeden tamamladık. Çok güzlü performans gösterdik. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, her maçı kazanmak için oynadık. Bu da bizi güçlü kılan etkenlerden biriydi. Ben de böyle bir başarının parçası olduğum için çok mutluyum. Tekrar İzlanda'da olmak bana özel hissettiriyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Elbette güçlü bir takıma karşı oynayacağız ve bize karşı savaşacaklardır. Zaten rakibimizi yakından tanıyorum. Takım olarak çok iyi performans göstermek ve bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz." dedi.