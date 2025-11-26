26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
2-031'
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-032'
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
1-031'
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
1-332'
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
1-032'
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-132'
26 Kasım
PSG-Tottenham
0-030'

Tomasson: "Her maçı kazanmak için oynadık"

Samsunspor'un İzlandalı savunmacısı Tomasson, Konferans Ligi'nde gösterdikleri gol yemeden ilerleyen performansa dikkat çekerek Breidablik maçını da kazanmak istediklerini söyledi.

calendar 26 Kasım 2025 23:23
Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacak.
 
Samsunspor'un İzlandalı sol beki Tomasson basın toplantısında konuştu.
 
"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNADIK"
 
Tecrübeli defans oyuncusu Tomasson ise Samsunspor'un şimdiye kadar inanılmaz bir performans gösterdiğini belirterek, "Konferans Ligi'nde şimdiye kadar oynadığımız 3 karşılaşmayı hiç gol yemeden tamamladık. Çok güzlü performans gösterdik. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, her maçı kazanmak için oynadık. Bu da bizi güçlü kılan etkenlerden biriydi. Ben de böyle bir başarının parçası olduğum için çok mutluyum. Tekrar İzlanda'da olmak bana özel hissettiriyor. Burada olduğum için çok mutluyum. Elbette güçlü bir takıma karşı oynayacağız ve bize karşı savaşacaklardır. Zaten rakibimizi yakından tanıyorum. Takım olarak çok iyi performans göstermek ve bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz." dedi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
