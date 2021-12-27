Tolgay Arslan: "Dürüm değil, muz yedim"

İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Beşiktaş dönemiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tolgay Arslan: 'Dürüm değil, muz yedim'
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27 Aralık 2021 16:11
İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese forması giyen orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta soyunma odasında dürüm yemediğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, kendisinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Beşiktaş'ta bir maçın devre arasında kebap yediğiyle ilgili çıkan iddialar hakkında konuşan Arslan, "Devre arasında kebap dürüm yediğim iddiaları doğru değil. Ben orada muz yiyordum. Soyunma odasında kebap mı olur? Buradaki sorun; kulübün, futbolcuyu itibarsızlaştırmaya çalışması ve bu yüzden saçma sapan dedikodular çıkarması. Bana 5 ay boyunca para ödemediler, ben de paramı istedim. Paramı istediğim için kadro dışı bırakıldım. Benim için o noktada başkan bitmişti. Sonra Fenerbahçe ile anlaştım." şeklinde konuştu.

Son olarak Serie A'da mutlu olduğunu söyleyen Tolgay Arslan, "Türkiye'ye dönmeyeceğim. Serie A'yı çok seviyorum ve burada kalmak istiyorum." dedi.


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