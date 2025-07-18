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Tire 2021 FK'da 14 oyuncu gitti

Tire 2021 FK, sözleşmeleri sona eren 14 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Kulüp, emek veren oyunculara teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

calendar 18 Temmuz 2025 15:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tire 2021 FK'da 14 oyuncu gitti
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3'üncü Lig temsilcilerinden Tire 2021 FK'da 14 oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tire 2021 Futbol Kulübü olarak kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren futbolcularımız Fatih Demirlek, Rıdvan Koçak, Murat Şimşek, Eren Kaptan, Mertcan Aktaş, Said Can Açıkalın, İlhan Aslanoğlu, Mehmet Tosun, Serhat Baştan, Semih Görer, Kadir Mert Örentepe, Tezcan Erdoğan, Ahmet Can Özer ve Özgür Güler'e kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür ederiz. Birlikte ter döktüğümüz her an bu formaya duyduğunuz aidiyet bizim için kıymetliydi. Kariyerinizin geri kalanında başarılar diler, yollarınızın daima açık olmasını temenni ederiz" denildi.

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