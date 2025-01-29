Thomas Reis'tan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, "Bence hocalarımızın ve gençlerimizin hiçbir zaman öz güvenlerini kaybetmeden zorlukla karşılaştığında o problemi çözmek için neler yapabileceklerini düşünmesi lazım." dedi.



Reis, Spor Sektörü Derneğince Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Thomas Reis deneyimlerini paylaşıyor" programında yaptığı konuşmada, oyuncuyken hiçbir zaman teknik direktörlüğü istemediğini, çünkü anlaşılmak açısından zor bir oyuncu olduğunu söyledi.



Teknik direktörlük kariyerine 13 yaş altı takımı çalıştırarak başladığını belirten Reis, "Problemlerle karşılaşıldığında ben odamın kapasını kapatır ve problemlerle kendim yüzleşirdim. Kendime aşırı kızardım. Başarının olmadığı süreçte kendinize kızmanız çok doğal. Kesinlikle her zaman takımı kaldırmasını bilirdim. Gençlerimizin ve hocalarımızın problemlerle karşılaştıklarında bunlarla başa çıkabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Çünkü hayat çok güzel. Bunun da bilincine varmamız lazım." diye konuştu.



Geçen hafta ve ondan önce Türkiye'de üzücü olaylar yaşandığını hatırlatan Reis, "Buna benzer dünyada çok kötü şeyler oluyor. Hayatımın dışındaki problemleri, olayları düşününce, hayatın birçok insan için ne kadar zor olduğunu görünce kendime kızıp, 'Ben aptal mıyım, neden bu kadar küçük problemleri sorun ediyorum?' diyerek sorunlarıma odaklanarak çözmeye çalıştım. Bence hocalarımızın ve gençlerimizin hiçbir zaman öz güvenlerini kaybetmeden zorlukla karşılaştığında o problemi çözmek için neler yapabileceklerini düşünmesi lazım." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'de daha çok temas çoğunluklu oyun tercih ediliyor"



Almanya ile Türkiye arasındaki farklılıkların kendisine sıklıkla sorulduğuna dikkati çeken Reis, şöyle devam etti:



"Almanya'da çok büyük kulüpler var, ekonomik açıdan güçlü ve iyi takımlar. Türkiye ile kıyas yapmak zor olacaktır. Almanya'daki 2. Lig takımlarına baktığınızda onları destekleyen firmalar bunu kesinlikle elde ettikleri sportif başarılardan çok isimlerinden, köklü takımlar olmasından yapıyor diyebilirim. Kalite kıyaslaması çok zor ama Süper Lig'e baktığımızda Almanya 1. Ligi'nde oynayabilecek birkaç takım var diyebilirim. Kendi takımım için 1. Lig'de mi yoksa 2. Lig'de mi oynayabiliriz, bunu tam söyleyemiyorum. İki ülkedeki futbol farkında ise bence Türkiye'de daha çok temas çoğunluklu oyun tercih ediliyor. Almanya'da ise hız ve teknik futbol tercih ediliyor."



Bazı futbolcuların Türkiye yerine başka ülkelerde futbol oynamayı tercih etmesine değinen Reis, şunları kaydetti:



"Umarım Türk futboluna biz de katkı sağlar, daha güzel başarılar elde eder, kaliteyi daha da yukarıya taşımaya vesile oluruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş büyük takımlar ama ne yazık ki Süper Lig'de gösterdikleri başarıyı Avrupa'da gösteremiyorlar. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe çok iyi takımlar. Belki Avrupa seviyesinde takımlar ama istedikleri performans, kalite ve başarıyı Avrupa'da gösteremiyorlar. Tercihlerini yaşlı oyunculardan kullandıkları için belki bu başarı gelmiyor olabilir ama kıyas yapmak gerçekten zor."



