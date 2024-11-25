TFF'den Galatasaray'a ret!

TFF, Galatasaray'ın Eyüpspor maçını pazartesi günü oynamak için yaptığı başvuruyu reddetti.

, Fotoğraf; AA
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TFF'den Galatasaray'a ret!
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25 Kasım 2024 18:07
Son güncelleme 25 Kasım 2024 18:43
Galatasaray, Eyüpspor maçının pazartesi gününe ertelenmesi için başvuruda bulunmuştu.

Haluk Yürekli'nin haberine göre; TFF, sarı kırmızılı takımın yaptığı bu başvuruyu reddetti.

TFF'nin Galatasaray'ın yaptığı erteleme başvurusunu, aynı şehirde aynı gün iki maç oynanamaması ve yayıncı kuruluşun talebi sebebiyle reddettiği belirtildi.

Galatasaray, Eyüpspor ile 1 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile perşembe günü karşılaşacak olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Süper Lig maçını pazartesi günü oynamak için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

 
 

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