TFF Başkanı Büyükekşi'den Ali Koç'a tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na seçilen Ali Koç'u tebrik etti.



Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfının olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik ederim. Bu yeni dönemde Türk futbolunu layık olduğu yere getirmek için TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içerisinde çalışacağına inancım tamdır." ifadeleri kullanıldı.



Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfındaki başkanlık görevini tamamlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na da Türk futboluna katkılarından dolayı teşekkür etti.





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