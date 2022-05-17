TFF 2. Lig'de play-off yarı finali eşleşmeleri belli oldu

Futbolda TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde 4 rövanş maçı oynandı.



Çeyrek final ilk maçında 1461 Trabzon FK ile 0-0 berabere kalan An Zentrum Bayburt İl Özel İdare, deplasmandaki rövanşı 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.



İlk müsabakası 0-0 sona eren diğer bir eşleşmede Bodrumspor, evinde Sivas Belediyespor'u 1-0'la geçerek yarı finale çıktı.



Isparta 32 Spor'u deplasmandaki ilk maçta 2-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor, rövanşı da 2-1 kazanarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.



Tarsus İdman Yurdu ile Amed Sportif Faaliyetler arasında 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında da normal süre ve uzatma devreleri aynı sonuçla tamamlandı. Mücadeleyi Tarsus İdman Yurdu, penaltılarla 7-6 kazanarak tur atladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off yarı final maçları, 20 ve 24 Mayıs'ta oynanacak.



Maçların programı şöyle:



20 Mayıs Cuma:



16.00 Bodrumspor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare (Bodrum İlçe)



20.00 Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)



24 Mayıs Salı:



15.30 An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Bodrumspor (Bayburt Genç Osman)



20.00 Tarsus İdman Yurdu-Teco Karacabey Belediyespor (Tarsus İlçe)





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