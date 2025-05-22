22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
4-1
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
1-0DA
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
2-072'
22 Mayıs
Winterthur-Sion
2-072'
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
3-070'

TFF 2. Lig'de play-off heyecanı

TFF 2. Lig'de play-off üçüncü tur ilk maçları oynandı.

calendar 22 Mayıs 2025 22:44
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TFF 2. Lig'de play-off heyecanı
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Batman Petrolspor, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Artı Değer Vanspor FK ise konuk ettiği Çimentaş Elazığspor'u 4-1 yendi.

Üçüncü tur rövanş müsabakaları 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, play-off finaline yükselecek.

2. Lig play-off üçüncü tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

26 Mayıs Pazartesi:

- Beyaz Grup

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

- Kırmızı Grup

20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK (Elazığ)


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