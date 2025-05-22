TFF 2. Lig'de play-off heyecanı

Batman Petrolspor, deplasmanda Altınordu'yu 1-0 mağlup etti. Artı Değer Vanspor FK ise konuk ettiği Çimentaş Elazığspor'u 4-1 yendi.
Üçüncü tur rövanş müsabakaları 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, play-off finaline yükselecek.
2. Lig play-off üçüncü tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:
26 Mayıs Pazartesi:
- Beyaz Grup
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
- Kırmızı Grup
20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK (Elazığ)
Üçüncü tur rövanş müsabakaları 26 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, play-off finaline yükselecek.
2. Lig play-off üçüncü tur rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:
26 Mayıs Pazartesi:
- Beyaz Grup
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
- Kırmızı Grup
20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK (Elazığ)
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