TFF 2. Lig'de 22. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2
Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-0
Ankaraspor-Bursaspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-0
Yeni Mersin İdmanyurdu-Adıyaman FK: 1-0
Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor: 3-1
Diyarbekirspor-Kırşehir Futbol SK: 2-1
Hes İlaç Afyonspor-Kırklarelispor: 1-1
Esenler Erokspor-Zonguldak Kömürspor: 6-2
Kırmızı Grup:
İskenderunspor-Uşakspor: 4-1
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
Sarıyer-Karaman FK: 2-0
Denizlispor-Isparta 32 Spor: 1-2
Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-0
GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 2-0
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
Not: Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
Karşılaşmalarda bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Altınordu-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-2
Nazilli Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-0
Ankaraspor-Bursaspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Bucaspor 1928: 1-0
Yeni Mersin İdmanyurdu-Adıyaman FK: 1-0
Vefa Group Vanspor-Serik Belediyespor: 3-1
Diyarbekirspor-Kırşehir Futbol SK: 2-1
Hes İlaç Afyonspor-Kırklarelispor: 1-1
Esenler Erokspor-Zonguldak Kömürspor: 6-2
Kırmızı Grup:
İskenderunspor-Uşakspor: 4-1
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Belediye Derincespor: 0-0
Düzce Cam Düzcespor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
Sarıyer-Karaman FK: 2-0
Denizlispor-Isparta 32 Spor: 1-2
Menemen FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Somaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Anagold 24Erzincanspor: 3-0
GMG Kastamonuspor-Fethiyespor: 2-0
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|21
|17
|1
|3
|49
|16
|33
|52
|2.VEFA GROUP VANSPOR FK
|21
|13
|4
|4
|33
|23
|10
|43
|3.1461 TRABZON FK
|20
|12
|5
|3
|39
|18
|21
|41
|4.ANKARASPOR
|21
|11
|8
|2
|29
|16
|13
|41
|5.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|21
|11
|7
|3
|31
|16
|15
|40
|6.BUCASPOR 1928
|21
|10
|8
|3
|28
|13
|15
|38
|7.DİYARBEKİRSPOR
|21
|9
|6
|6
|20
|16
|4
|33
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|21
|9
|3
|9
|26
|26
|0
|30
|9.HES İLAÇ AFYONSPOR
|21
|7
|8
|6
|16
|16
|0
|29
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|21
|7
|6
|8
|19
|19
|0
|27
|11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|21
|9
|3
|9
|27
|33
|-6
|27
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|21
|7
|3
|11
|22
|25
|-3
|24
|13.KIRKLARELİSPOR
|21
|5
|7
|9
|18
|28
|-10
|22
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|21
|4
|7
|10
|11
|22
|-11
|19
|15.ALTINORDU
|20
|3
|8
|9
|20
|22
|-2
|17
|16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|21
|4
|4
|13
|20
|39
|-19
|16
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|20
|3
|6
|11
|20
|36
|-16
|12
|18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|21
|3
|3
|15
|14
|34
|-20
|12
|19.BURSASPOR
|21
|3
|5
|13
|14
|38
|-24
|11
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|21
|14
|4
|3
|38
|18
|20
|46
|2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|21
|13
|6
|2
|32
|12
|20
|45
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|21
|12
|7
|2
|33
|15
|18
|43
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|21
|10
|6
|5
|31
|19
|12
|36
|5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|21
|10
|6
|5
|32
|26
|6
|36
|6.ISPARTA 32 SPOR
|21
|12
|0
|9
|27
|26
|1
|36
|7.İSKENDERUNSPOR
|20
|11
|2
|7
|39
|27
|12
|35
|8.SOMASPOR
|21
|10
|5
|6
|27
|22
|5
|35
|9.İNEGÖLSPOR
|20
|8
|5
|7
|30
|26
|4
|29
|10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|21
|7
|6
|8
|18
|17
|1
|27
|11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|21
|6
|7
|8
|21
|25
|-4
|25
|12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|21
|6
|7
|8
|29
|38
|-9
|25
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|21
|7
|3
|11
|12
|21
|-9
|24
|14.FETHİYESPOR
|20
|5
|8
|7
|24
|27
|-3
|23
|15.SARIYER
|21
|6
|5
|10
|28
|33
|-5
|23
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|21
|4
|7
|10
|14
|22
|-8
|19
|17.DENİZLİSPOR
|21
|5
|4
|12
|21
|31
|-10
|19
|18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|21
|2
|8
|11
|18
|28
|-10
|14
|19.UŞAKSPOR
|21
|1
|2
|18
|9
|50
|-41
|5