Tenis milli takımımız Davis Cup'da Kolombiya ile eşleşti!

A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Davis Cup Dünya Grubu I'de rakibi Kolombiya oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tenis milli takımımız Davis Cup'da Kolombiya ile eşleşti!
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31 Mart 2022 21:25
Davis Cup Dünya Grubu I kura çekiminde A Milli Erkek Tenis Takımı Kolombiya ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimi Londra'da gerçekleştirildi.

A Milli Erkek Tenis Takımı Kolombiya ile eşleşirken, organizasyon 16-17 Eylül ya da 17-18 Eylül tarihlerinde Kolombiya'da yapılacak.

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