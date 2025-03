Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasına katıldı

Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında mücadele etti.



Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesince 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında Namık Kemal Üniversitesi havuzunda "+1 Farkla Tıpkı Sizin Gibiyiz" etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında yapılan yarışmaya katılan 10 özel çocuk, havuzda kulaç attı. Organizasyonda aileler de çocuklarını heyecanla takip etti.



İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkısı olduğunu söyledi.



Özel çocuklar için anlamlı etkinlikler düzenlemeye çalıştıklarını ifade eden Bulut, "Çocuklar yarışmanın sonunda madalya kazandı. Günün anlamına özel herkese madalya verdik. Onlar bizim için çok değerliler. Onlar mutluluğuna katkı sağlamak bizim için çok değerli." dedi.



Down sendromlu oğlu yarışmaya katılan Nevzat Pınar da oğlunun 8 yıldır yüzdüğünü dile getirdi.



Çocukların bu yarışmayla çok mutlu olduğunu belirten Pınar, "Özel çocuklar, bu tür etkinliklerle çok mutlu oluyor. Onların herkes farkında olmalı. Herkesin özel çocuklara sahip çıkması gerek. Böyle etkinlikler düzenleyerek çocukları sevindirenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.