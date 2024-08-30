Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Olimpiyat Oyunları süresince şut sokamamasını ABD Milli Takımı'nın "tuhaf ritmine" bağladı.



Celtics ile şampiyonluk zaferinin ardından Tatum'un bu yaz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı domine etmesi bekleniyordu.



Lakin ABD Takımı altın madalyayı kazanmış olsa da rotasyonun çoğunlukla dışında kalmış olan Tatum, ritim yakalamakta zorluk çektiğini de itiraf etti:



"Somurttuğum falan yoktu. Kimseye karşı tavır almadım veya kızgın da değildim. Her an oynamaya hazır olup benden isteneni yaparak altın madalya kazandım. ABD Takımı'ndayken şut sokamadığımı biliyorum. Bilmiyorum, zamanla toparlanacağımı düşünmüştüm.



ABD Takımı'nda olmanın tuhaf bir ritmi var, topu ne zaman alacağınızı asla tam olarak bilemiyorsunuz. Ama bu da bu işin bir parçası. Bu takıma buna razı olup giriyorsunuz ve daha önce Tokyo Oyunları'na da bunu bilerek katılmıştım."



Şutuna olan güvenini kaybetmediğini ve herhangi bir sakatlıkla uğraşmadığını söyleyen Celtics yıldızı, playofflardaki kötü şut performansı sonrası, bazen işlerin planlandığı gibi gitmediğini kabullendiğini sözlerine ekledi:



"Artık iki altın madalyam ve bir şampiyonluğum var ve bazen işlerin beklediğiniz gibi gitmeyeceğini öğrenmiş durumdayım. Bir şekilde önüme bakmam lazım. Şu sıralar yeni sezon öncesi son haftaların tadını çıkarmaya çalışıyorum ve yeni yıla hazırlanıyorum."



Tatum, NBA playoffları Nisan ayında başladığından beri şutunda sorun yaşamış ve bu durum, Olimpiyatlara da yansımıştı. Turnuva'da tamamen sağlıklı olmasına rağmen şut sokmakta zorlanan Celtics yıldızı, beklenen performansı verememişti.



26 yaşındaki oyuncu bu yılın yanı sıra 2020'de de turnuvaya katılmış ve ABD Takımı'nın 16. altın madalyasını elde etme yolunda maç başına 13,7 sayı ortalaması yakalamıştı.





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