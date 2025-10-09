09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Tammy Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!

Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham, şu ana kadar 13 resmi maçta 8 gol atarken 2019-2020 sezonundan sonra en iyi sezon başlangıcını yaptı.

calendar 09 Ekim 2025 12:43
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Tammy Abraham'dan son 6 yılın en iyi başlangıcı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Son olarak Galatasaray ile oynanan derbide fileleri bulan İngiliz futbolcu Tammy Abraham, Süper Lig'deki 3. golünü atarken bu sezon toplamda 8 gole ulaştı.

Avrupa Ligi elemelerinde 1 ve Konferans Ligi elemelerinde 4 gol kaydeden Abraham, 13 resmi maçta 8 kez fileleri bularak son 6 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

BUNDAN ÖNCEKİ EN İYİ PERFORMANSI CHELSEA'DE



28 yaşındaki futbolcu, ilk 13 maçlık periyotlarda bundan önceki en iyi performansını ise 2019-2020 sezonunda Chelsea formasını giyerken yaşadı.

O sezonun girişinde aynı periyotta 9 gol kaydederken toplamda ise 46 maçta 18 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın hücum planlarının tam merkezinde bulunan Abraham, omzundan sakatlık yaşasa da derbide forma giymişti.

Abraham'ın milli arada tam hazır hale gelip takımının yine en önemli kozlarından birisi olmaya devam edecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.