Tahsin Tam: "Bizim için altın değerinde 1 puan oldu"

Trendyol 1. Lig'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Tahsin Tam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tahsin Tam: 'Bizim için altın değerinde 1 puan oldu'
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17 Mart 2024 00:18
Trendyol 1. Lig'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Tahsin Tam, maç sonrası konuştu.

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, kendisi için de özel bir yeri olan Göztepe'nin kendi içinde kenetlenmeyi becermiş harika bir camia olduğunu söyledi.

Rakiplerinin çok da iyi bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Tam, şöyle konuştu:

"Son haftalarda da çok iyi sonuçlar aldılar. Bugünkü mücadele de iyi bir maç ortaya çıktı. Yani maç Göztepe'nin hanesine de 3 puan olarak yazabilirdi. Son dakikada girdiğimiz direkten dönen pozisyonda bize de yazabilirdi. Bizim için altın değerinde 1 puan oldu. Biz bir an önce alt tarafla ilişkimizi koparıp rahatlamak istiyoruz. Göztepe umarım Süper Lig'de hak ettiği yeri bulur, bulacak gibi de performans ortaya koyuyorlar. Onlara da başarılar diliyorum."

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